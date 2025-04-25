İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, mart ayında uzun sürmesi beklenilen ise ateşkesi ihlal etti.

Ateşkesi ihlal ettikten sonra Gazze'yi vurmaya ve yardım girişlerine engel olmaya çalışan İsrail, kadın ve çocukları öldürüyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ilaç ve gıda krizi de giderek derinleşmeye başladı.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in 'insani felakete' yol açtığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu çok sayıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

BESLENEMEDİĞİ İÇİN VÜCUDU ZAYIF DÜŞTÜ

Osama El Rakab adlı Filistinli çocuk, yetersiz beslenmeye bağlı vücut zayıflığı sorunlarıyla Gazze kentinin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.