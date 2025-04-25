Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24 Nisan 2025’te kapılarını açan 13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, sektör temsilcilerini buluşturdu. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen fuarda, prefabrik ürünlerle yer alan İnşaat Mühendisi Cemal Pala, fuara yoğun katılım beklediklerini söyledi.

“PREFABRİK ÜRÜNLERE İLGİ FAZLA”

Depreme dayanıklı, son teknolojiyle üretilen ve mevsim koşullarına uygun olduğu bildirilen prefabrik yapılara ilişkin açıklamalarda bulunan firma sorumlusu İnşaat Mühendisi Cemal Pala, fuardan beklentilerini dile getirerek, “Son teknolojiyle yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz. Aynı zamanda prefabrik yapılarda deprem performansının daha yüksek olduğu binalar üretmeyi amaçlıyoruz. Günümüzde depremlerin sıkça meydana geldiği bu dönemde, vatandaşların prefabrik ürünlere ilgisi oldukça fazla. Prefabrik yapılar, mevsim koşullarına uygun ve boşluklu döşeme özelliğine sahip. Bizim de fuarda yer alan diğer firmalar gibi beklentilerimiz oldukça yüksek. Ürünlerimiz, deprem performansına ve karlı bölgelere uygun şekilde tasarlanıyor.” ifadelerini kullandı. Pala, aynı zamanda prefabrik ürünlere ilişkin bilgilendirmelerde de bulundu.

“DEPREME DAYANIKLILIK TERCİH SEBEBİ”

Aynı zamanda İnşaat Mühendisi olan Pala, Van’da üretimini gerçekleştirdikleri prefabrik ürünlerin dayanıklılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Prefabrik ürünlerin en çok tercih edilme nedenlerinden biri, yüksek deprem dayanıklılığıdır. Prefabrik yapılarımız, 9 büyüklüğüne kadar olan depremlere karşı güvenli bir şekilde dayanıklılık gösterebiliyor. Son teknoloji trendlerine uygun olarak tasarladığımız ve Van’da üretimini gerçekleştirdiğimiz prefabrik ürünlerimizde, beton kurutma işlemlerini modern buhar sistemleriyle yapıyoruz. Bu sistem, hem üretim sürecini hızlandırıyor hem de yapıların kalitesini ve dayanıklılığını artırıyor.”