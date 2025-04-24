Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 105 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1928 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 55 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 305'e, yaralıların sayısının da 117 bin 96'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinin Gazze Caddesi'nde "Şaban" ailesine ait evi hedef aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun aynı bölgede bazı evleri hedef alan saldırılarında 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıkılan evlerin enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerindene edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de Filistin Bankası yakınında bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İsrail, Cenin Mülteci Kampı girişine demir bariyerler yerleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve üç aydır yoğun saldırılar düzenlediği Cenin Mülteci Kampı girişine demir bariyerler yerleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgeye girdi.

Cenin Mülteci Kampı'nın batı girişine demir bariyerler yerleştiren İsrail güçleri, bölgeyi yıkma girişimlerine başladı.

İsrail güçleri ayrıca bölge sakinlerine karşı da göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Cenin kenti ve kamplarını hedef alan saldırılarında 39 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli öldü

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralanan Filistinliler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Euro-Med: İsrail, uluslararası toplumun sessizliğinde Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor

İsviçre'nin Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki projesinde "üst seviyeye ulaştığını" ifade etti.

Bustami, "İsrail'in 19 aydır süren soykırımında geldiği nokta, Filistinlilerin toplu sürgününe devam etmek. Amaç, göçü hayatta kalabilmenin tek yolu haline getirmek." dedi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "toplu sürgün" politikası izlediğini vurgulayan Bustami, "uluslararası toplumun sessizliğini kullandığına" dikkati çekti.

Bustami, Gazze'de yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin İsrail'in saldırıları sebebiyle "tam anlamıyla yıkım ve boğucu ablukanın ortasında" yaşam mücadelesi verdiğine işaret ederek, İsrail'in bu ortamı Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi için baskı aracı olarak kullandığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Cenin yakınındaki El-Yamun beldesinde Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerine "patlayıcı bir cihaz attığı" iddia edildi.

Açıklamada, bunun üzerine İsrail askerlerinin 12 yaşındaki Filistinli Mahmud Ebu el-Hayce'ye "ateş açtığı ve öldürdüğü" kaydedildi.