Van’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iki arsa, yapılacak ihale ile satılacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak olan ihaleler DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü İhale Salonunda olacak.

Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, Teklif Mektubu örneğinin Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden (Sulama Şube Müdürlüğünden) veya https://bolge17.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebileceği bildirildi.

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar teklif zarflarını DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Sulama Şube Müdürlüğü) İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekiyor. Tekliflerin posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebileceği kaydedildi.

7 bin 443 m² arsa için tahmini bedel 99,515,725.11 TL olarak açıklanırken, 7 bin 220 m² arsa için ise tahmini bedel 185,509,537.30 TL olarak duyuruldu.

Söz konusu arsalar için ihaleler 5 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.