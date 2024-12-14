İsrail'in Gazze'ye uzattığı kanlı eller katliamını sürdürüyor.

Hamas ve İsrail ordusu arasında süren savaşta gerilim her geçen gün artarken dünya, ateşkes ve esir takası anlaşmalarından gelecek olumlu bildirimi bekliyor.

Bu önemli bildirimin sinyalleri İsrail merkezli bir kanal tarafından verildi.

YOL SONUNDA GAZZE ATEŞKESİ GERÇEKLEŞEBİLİR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelerden aralık ayı sonuna kadar ateşkes ve esir takası anlaşması çıkabileceği kaydedildi.

"NEREDEYSE HER GÜN İLERLEME VAR"

İsrailli yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına ilişkin ABD'li yetkililer tarafından belirlenen takvimin hiç de mantıksız olmadığını öne sürerek, "Neredeyse her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı.

NETANYAHU 'HAZIRIM' DEMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 12 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ay sonuna kadar varılabileceğine inandığını belirtmişti.

Sullivan ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." ifadesini kullanmıştı.