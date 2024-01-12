Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık suçu devam ediyor.

Her geçen gün can kaybının arttığı Gazze Şeridi’nde sivillerin üzerine bomba yağdırılıyor.

Uluslararası uyarılara rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail’in 97 gündür süren saldırılarına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.



23 bin 469 kişi hayatını kaybetti

Son olarak yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 23 bin 469’a yükseldiği belirtildi.

Savaşta yaralananların sayısı ise 59 bini aştığı bilgisine ulaşıldı.

5 bin 730 Filistinliyi gözaltına alındı

Savaşın başladığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinden, askeri kontrol noktalarından gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 730'a ulaştığı ifade edildi.