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Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda...TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emekliler seyyanen zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında oransal zam var. Oransal zam için yüzde 45 düşünüldüğü konuşulurken kök maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlananlar için de ayrı çalışma yapıldığı belirtildi.

MAAŞLARA ORANSAL ZAM YAPILACAK

SSK ve Bağkur emeklililerinin beklediği ek zam Kabine'ye geliyor. Çalışmanın devam ettiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler maaşlara oransal artış yapılacağını duyurdu.

EK ZAM İÇİN AĞIR BASAN ORAN...

Düzenleme önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında görüşüldükten sonra kanun teklifine eklenerek Meclis'e gönderilecek. Ek zam için masada ağır basan oranınsa yüzde 45 olduğu konuşuluyor.

3 HAFTAYA NETLEŞEBİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili zamlara ilişkin olarak,"Çalışılıyor. Etki analizleri, bütçe imkanlarımız oransal manada artış değerlendirmesi önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi. Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilir. Üçüncü haftamızda filan bunu da netleştirmiş oluruz." diye konuştu.

MASADAKİ FORMÜLLER TEK TEK İNCELENDİ

Masadaki formüller tek tek incelendi. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için oransal zamma karar verildi. Memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam aldı. SSK ve Bağkur emeklisi de yüzde 37,55'te kaldı

Hükümet aradaki yüzde farkı kapamak için düğmeye bastı. Ağırlık kazanan oran yüzde 44 civarında bir artış yapılması

SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Yüzde 37.57'lik oranın en azından yüzde 45'e veya tam eşitlik şeklinde gerçekleşmesinş bekliyoruz." dedi.

TEMMUZ AYINDA ZAMLAR NE OLUR?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2024 yılında SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri yüzde 18,6 oranında temmuz zammı alacak. Bu da SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 49'luk zam yapılırsa memur emeklilerinin aleyhine yüzde 5,4'lük bir zam farkı oluşması anlamına geliyor.

İşte bu farkın oluşmaması için SSK ve Bağkur emeklisine verilecek olası zammın yüzde 44'ler civarında olması bekleniyor. Böylece ocakta yüzde 45, temmuzda yüzde 24 zamla SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri 2024 yılı toplam zam oranı eşitlenmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLABİLİR

En düşük emekli aylığıyla ilgili de ayrı bir çalışma yapıldı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin TL'nin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde konuşulansa 10 bin 500 TL olması yönünde.

Takvimi AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler açıkladı. Çalışma önce yılın ilk Kabine Toplantısı'nda görüşülecek ardından kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Yani planlamaya göre 3 hafta sonra netleşecek.