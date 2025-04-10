Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 40 kişinin naaşının ve 146 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 886'ya, yaralıların sayısının 115 bin 875'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1522'ye, yaralananların sayısının da 3 bin 834'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bir çadırın bombalanması sonucu 2 Filistinli, kentin doğusundaki evlere yapılan topçu saldırılarında ise 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Ez-Zehra'da yine evsiz kalan Filistinlilerin çadırlarının bombalanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelere de hava saldırılarını sürdürdü.

Gazze, Han Yunus ve Beyt Lahiya kentlerinde de yoğun topçu atışları yapıldı.

İsrail'in alıkoyduğu 10 Filistinli esir serbest bırakıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu 10 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan esirler, Kızılhaç araçlarıyla Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Serbest bırakılan esirler hastanede sağlık kontrolünden geçti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, bir kadın ve eski tutuklular da olmak üzere en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun Ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamalarının yapıldığı hatırlatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İşgal güçleri dün Balata kampına geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek onlarca vatandaşı tutukladı ve saha incelemeleri yaptı, çoğu daha sonra serbest bırakıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

Filistin halkına karşı İsrail ordusunun yürüttüğü gözaltı baskınları ve saha sorgulamalarının "toplu cezalandırma" suçu kapsamına girdiği ve İsrail'in artan Filistin direnişini engellemek için bu yöntemleri kullandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk 947 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Tulkerim kentinin doğusundaki Şufe köyünde İbrahim Derubi'ye ait evi yıktı.

Derubi'nin evi uyarı yapılmaksızın iki buldozerle yıkılırken yıkım, İsrail askerlerinin sıkı koruması altında gerçekleştirildi.

İsrail askerleri ayrıca, bölgedeki evlere baskın düzenledi.

WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Rihiyye köyünde de 2 evi yıktı.

İsrail ordusunun buldozerlerle İbrahim Muhammed Ata el-Heraş'e ait, oturmaya hazır durumdaki 2 katlı 220 metrekare ev ile Ataullah Ahmed el-Heraş'e ait inşaat halindeki iki katlı evi yerle bir ettiği belirtildi.

Haberde İsrail'in 3 sene önce bölgedeki 20'den fazla ev için yıkım kararı çıkardığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin ayrıca yıkıma tepki gösteren Filistinlileri darbettiği, bu kişilere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 886’ya, yaralıların sayısı da 115 bin 875’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.