Türkiye’nin seçkin gazeteleri arasında belirli sayıda basın mensubunun davet edildiği etkinlikler çerçevesinde, Vansesi Gazetesi muhabiri Burhan Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkânı bulacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen gazeteleri ve temsilcilerini Ankara ve İstanbul’da ağırlayacak.

PROGRAM DÖRT GÜN SÜRECEK

Basın mensupları; 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, dört günlük programın birinci günü Ankara’ya varış ve konaklama. İkinci gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, sunum ve bilgilendirme, TBMM ve Özel Harekat Başkanlığı ziyaretinin ardından 15 Temmuz kutlamalarının ardından Ankara’daki programın üçüncü gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 15 Temmuz etkinliklerine katılım. Dördüncü gün İstanbul’da devam edecek programda Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret edilerek bilgilendirme toplantısı yapılıp İstanbul Valiliği ziyaretiyle gezi programı sonlandırılacak.

“GAZETEMİZİN SEÇKİNLİĞİ GURUR VERİCİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhan Ergin, “Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlemiş olduğu dört günlük medya programı kapsamında ilimizi Vansesi Gazetemizin temsil edecek olması Van’ımızı ve gazetemizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. Programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok bürokratla görüşme fırsatımız olacak. Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen etkinlikler için ilimizden gazetemizin seçilmiş olması bizler için gurur vesilesidir. 21 Temmuz 1937 yılında yayın hayatına başlayan Vansesi Gazetesi uzun yıllar merhum Remzi Perihan idaresinde yayın hayatını devam ettirdikten sonra Remzi Perihan’ın vefatından sonra 2007 yılında Erdal Perihan’ın imtiyaz sahipliğinde geçmişte olduğu gibi çizgisinden sapmadan, ödün vermeden ülkemizin ve ilimizin gelişmesi, kalkınması, sorunlarının çözümü için vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevini yürütmektedir.

Bu zamana kadar yapmış olduğumuz haberlerle birçok insanın dertlerine derman ilin sorunlarına çözüm olduk. Birkaç gün sonra 87. Yılını idrak edip 88. Yıla merhaba diyecek olan Vansesi kurulduğu günden bu yana çizgisinden taviz vermeden doğru bildiği yolda yürümeye devam edecektir. Bugüne kadar güncel ve doğru habercilik polikasıyla sorunların çözümüne katkı sunduğu gibi bundan sonra da bu tutum ve davranış böyle devam edecek” dedi.