Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)
Yarın:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)
13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
5 Ekim Pazar:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
5 Ekim Pazar:
13.30 KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)
14.30 Yeni Malatyaspor-Somaspor (Yeni Malatya)
15.00 Adanaspor-Güzide Gebzespor (Yeni Adana)
15.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Fethiyespor (Bolluca)
16.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Isparta Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Mardin 1969 Spor (Mersin)
19.00 Menemen FK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup:
5 Ekim Pazar:
15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Sultan Su İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Beykoz Anadoluspor-Kepezspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
16.00 Karacabey Belediyespor-Seza Çimento Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
16.00 Karaman FK-Adana 01 FK (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)
19.00 Batman Petrolspor-MKE Ankaragücü (Batman)
6 Ekim Pazartesi:
19.00 Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Bodrum İlçe)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.30 Galataspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 İnkılap Futbol-Polatlı 1926 SK (İBB Beyoğlu)
16.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetler-Bursa Nilüfer Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Küçükçekmece Sinopspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
5 Ekim Pazar:
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Yalova FK 77 (Osmanlı)
15.30 Edirnespor-Kestel Çilekspor (Edirne Şehir)
15.30 Çorluspor 1947-Etimesgutspor (General Basri Saran)
16.00 İnegöl Kafkasspor-Bulvarspor (İnegöl İlçe)
2. Grup:
Yarın:
14.00 12 Bingölspor-Kırıkkale FK (Bingöl Şehir)
14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Malatya Yeşilyurtspor (Kızıltepe İlçe)
19.00 Niğde Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Niğde 5 Şubat)
5 Ekim Pazar:
14.30 Diyarbekirspor-Karaköprü Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.30 Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Kilis 1984 (Başpınar)
15.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Suvermez Kapadokyaspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Erciyes 38 Futbol-Ağrı 1970 SK (RHG Enertürk Enerji)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Tokat Belediyespor-1926 Bulancakspor (Erbaa Yeni İlçe)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 52 Orduspor-Orduspor 1967 (Yeni Ordu)
5 Ekim Pazar:
14.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)
14.30 Pazarspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Çayelispor (Düzce Şehir)
15.00 Zonguldakspor-Amasyaspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Giresunspor-Sebat Gençlikspor (Çotanak)
4. Grup:
Yarın:
16.00 Karşıyaka-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (İzmir Atatürk)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Altay (Manisa 19 Mayıs)
5 Ekim Pazar:
15.30 Kütahyaspor-Alanya 1221 Futbol (Dumlupınar)
15.30 Söke 1970 SK-Nazillispor (Didim Atatürk)
19.00 Tire 2021 FK-İzmir Çoruhlu FK (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Oktaş Uşakspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Afyonspor (Balıkesir Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
5 Ekim Pazar:
12.00 Yüksekovaspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Arsavev (İBB GOP Halit Kıvanç)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Amed Sportif Faaliyetler (Giresun 75. Yıl Sahası)
15.00 Galatasaray Gain-Çekmeköy Bilgidoğa (Florya Metin Oktay)
15.00 Ünye Kadın SK-Trabzonspor (Ünye İlçe)