Fulya Kalfa Kimdir? Kaç Yaşında? Nerede Çalışıyor?

Haber dünyasında sıkça gördüğümüz Fulya Kalfa hakkında merak edilen her şeyi sizin için derledik. İşte, başarılı sunucuya dair tüm detaylar!

Fulya Kalfa Kimdir?

13 Temmuz 1983 doğumlu olan Fulya Kalfa, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası Semih Kalfa, Ankara Ticaret Odası Meslek Komite Müdürü ve tanınan bir simadır. Fulya Kalfa da babasının izinden giderek medya sektöründe önemli roller üstlenmiş bir gazeteci ve televizyon sunucusudur.

Gazetecilik kariyerine yazılı basında başlayan Kalfa, daha sonra televizyon dünyasına adım atmış ve haber sunuculuğu gibi görevlerde bulunmuştur. Tarafsız ve etkili sunumuyla tanınan Fulya Kalfa, izleyiciler tarafından güvenilir bir haber kaynağı olarak kabul edilmektedir. Gazeteci kimliğinin yanı sıra, toplumsal konulara duyarlılığı ve aktif rol almasıyla da bilinmektedir.

Fulya Kalfa Kaç Yaşında?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983 doğumlu olup şu anda 40 yaşındadır.

Fulya Kalfa Nereli?

Ankara doğumlu olan Fulya Kalfa, eğitim hayatını da başkentte tamamlamıştır. Lise ve üniversite eğitimlerini Ankara'da tamamladıktan sonra, kariyerine çeşitli televizyon haber kanallarında devam etmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.

Fulya Kalfa Evli mi?

Özel hayatı merak konusu olan Fulya Kalfa, 2009 yılında Ali Baransel'in oğlu Habip Ali Baransel ile evlenmiş ancak daha sonra boşanmıştır. Şu anda özel hayatı ile ilgili güncel bir bilgi bulunmamaktadır.

Fulya Kalfa Kariyeri

Fulya Kalfa, gazetecilik kariyerine yazılı basında başlamış ve daha sonra televizyon dünyasına geçiş yaparak tanınan bir yüz haline gelmiştir. TV8, Habertürk ve CNN Türk gibi önemli kanallarda spikerlik yapmıştır. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak topluma katkı sağlamıştır.

Fulya Kalfa Şu Anda Nerede Çalışıyor?

TV8’de birçok yaşam ve eğlence programlarının sunuculuğunu yapan Kalfa, sonrasında Kanal 7/24’te spor spikerliği yapmıştır. 'Orta Saha' ve 'Transfer Dosyaları' programlarını sunmuştur. Habertürk’te ana haber sunucusu olarak görev yapan Kalfa, son olarak CNN Türk kanalında “Günün Sonu” programını sunmuştur. CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra başka bir kanala geçip geçmediği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.