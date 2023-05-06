Wanhaber – Özel

Van’da düğün sezonunun açılması ile beraber Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere, geçen seneye oranla ilgi azaldı. Vanlılar için vazgeçilmez bir kıyafet niteliği taşıyan kiras-fistan bu yıl ki fiyatları ile alıcı bulmakta zorlanıyor.

Yöresel kıyafet işletmesi bulunan Mustafa Erdem adlı esnaf, son zamlardan sonra kâr marjının düştüğünü belirterek, “Dolar bizi etkilediği gibi vatandaşı da etkiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın geçen seneye göre alım gücü düştü. Alışveriş yaparken daha temkinli davranıyorlar. Biz de kâr marjımızı düşürüp vatandaşlarımızın daha çok alışveriş yapmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Müşteri bulmakta zorlanıyoruz”

Dolar kurundaki yükseliş sebebi ile müşteri bulmakta zorlandığını söyleyen Erdem; “Ürünlerimiz ithal geldiği için dolara göre fiyatı da değişiyor. Müşteri bulmakta zorlanıyoruz. Dolar yükseldikçe müşteri sayımızda günden güne düşer. Fiyatlarımız 500 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye kadar yükseliyor. Tabi fiyatı kalitesine göre değişiyor” ifadelerine yer verdi.

“Modeller her sene değişiyor”

Müşterilerin taleplerine göre farklı modeller bulundurduğunu vurgulayan Erdem, “Modellerimiz her yıl değişebiliyor. Çok sayıda insanımız bu kıyafeti giyiyor. Müşterilerimizin isteğine göre modeller bulunduruyoruz. Ancak bu yıl, önceki yıllara oranla satışlarımızda düşüş söz konusu” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik