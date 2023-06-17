WanHaber - Özel

Van İpekyolu ilçesi semaver kavşağında bulunan Uygun AVM’de (Alış Veriş Merkezi) indirim kampanyasını duyan vatandaşlar oraya akın etti. Zaman zaman yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, ürünleri kapabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Sabahın erken saatlerinde AVM önünde bekleyen vatandaşlar, kapıların açılması ile beraber koşarak içeri girdi.

İzdihamın yaşandığı AVM'de vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlanırken, bir birinden uygun fiyatlarla satılan ürünleri alan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Her zaman indirimli fiyatlarla ürün sattıklarını belirten AVM yetkilileri, zaman zaman da zararına olacak şekilde dev kampanyalar düzenlediklerini ve bunu devam ettireceklerini dile getirdi.

Mehmet Salih Giyci - Ramazan Çetin