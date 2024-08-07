Citroen Ami’nin şehir içi park avantajlarını takip eden Fiat Topolino, şimdi Türkiye’de satışa sunuluyor. Peki, bu yenilikçi küçük otomobil ne kadara mal olacak?

Fiat Topolino Türkiye’ye Geldi: Fiyatı Şaşırtıyor!

Küçük Boyutuyla Büyük Etki: Fiat Topolino’nun Türkiye Pazarına Girişi

Otomobil dünyasında minimal ve pratik araçlar hızla popülerlik kazanıyor. Citroen Ami'nin ardından şimdi Fiat’ın Topolino modeli, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu küçük ama işlevsel araç, park yeri bulmada ve şehir içi hareketliliği artırmada büyük kolaylık sağlıyor.

Ami’ye Rakip: Fiat Topolino’nun Özellikleri

Fiat Topolino, Citroen Ami'ye benzerliği ile dikkat çekiyor. Her iki araç da kompakt yapılarıyla şehir içi kullanım için ideal. Ancak, Topolino’nun kendine özgü tasarımı ve bazı yenilikçi özellikleri bulunuyor.

Türkiye Fiyatları: Ne Kadar Ödeyeceksiniz?

Türkiye’de Fiat Topolino’nun satış fiyatı 450 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, daha fazla özellik ve konfor arayanlar için "Dolcevita" paket seçeneği de mevcut ve bu paket 479 bin TL’den satışa sunuluyor.

Fiat Topolino’nun Teknik Detayları: Ne Sunuyor?

Fiat Topolino, evdeki şarjla 4 saat içinde dolabiliyor ve bu şarj ile yaklaşık 75 kilometre menzil sunuyor. Aracın modern cam tavanı ve geniş camları, konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, iç tasarımı ve kapı detayları, görsel olarak da oldukça etkileyici.

Fiat Topolino’nun Türkiye’ye giriş yapması, şehir içi ulaşımda yeni bir soluk getirecek. Minimalist tasarımı ve cazip fiyatları ile dikkat çeken bu model, 2024’te otomobil severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.