Wanhaber – Haber Merkezi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ve Van Ticaret Borsası (VANTB) Eski Yönetim Kurulu Başkanı, İşadamı Feridun Irak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek; “İlimizin içinde olmadığı hayvancılık projesinin başarılı olma şansı yoktur” dedi.

Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden seslenen Irak; “Van, hayvancılık için çayır ve meralarının yanı sıra en ideal iklime sahiptir. Mamafih ‘Tarım Hayvancılık Ekonomi Bölgesi’ kuracağınızı ilan ettiğiniz iller içinde yer almıyor. İlimizin içinde yer almadığı hayvancılık projesinin başarılı olma şansı yoktur” ifadelerine yer verdi.

Irak’ın paylaşımının altına yorum yapan CHP Van Milletvekili adaylarından Aziz Örek; “Sayın Başkanım bu konuda içiniz ferah olsun. Seçimden sonraki en yoğun mesaimiz bu konu olacaktır” diye kaydetti.

Ramazan Çetin