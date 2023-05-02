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CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs'ta Van'a geliyor. CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Millet ittifakı olarak büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı adayımızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Liderler “tarihi” olarak nitelendirdikleri seçim için yoğun bir miting programıyla çalışmalarını sürdürüyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kalan kısa sürede daha çok seçmene ulaşmak için bazı günler 2, bazı günler ise 3 farklı şehirde mitingler düzenliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve millet ittifakının 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Mayıs Salı günü, Van Beşyol Meydanı'nda miting yapacak. Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katılacak.

"GENEL BAŞKANIMIZ VAN'A HER ZAMAN ÖNEM VERDİ"

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, yapılan hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Van'a geliyor. Yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'da bulunacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Millet ittifakı olarak büyük bir heyecan ile Cumhurbaşkanı adayımızı bekliyoruz. İttifak çatısı altında bulunan partiler, demokratik kitle örgütleri ve genel başkanımızı destekleyecek partiler eminim ki Beşyol meydanını dolduracak. Genel Başkanımız Van'a her zaman önem verdi. Van'ın sorun ve taleplerini yeri geldi meclis kürsüsünden yeri geldi grup toplantısından bazen de televizyonlardan dile getirdi. Genel Başkanımıza Van halkının çok ciddi bir teveccühü var. Bu heyecanın kaynağı ise gençler ve kadınlar. Bunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Dün gece saat 4'e kadar Beşyol meydanında çalışmalarımız sürdü. Bugün de sahne kurma çalışmaları devam ediyor. Gerek il merkezinde gerekse ilçelerde duyurular yapıldı, yurttaşlarımız bu önemli mitinge davet edildi. Van'ın değişime ve dönüşüme inanması gerekiyor. CHP olarak Van'da ezberleri bozacağız. Vekil değil vekiller çıkaracağız. Bütün halkımızı miting alanına bekliyoruz" dedi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU GENÇLERİN DİLİNDEN EN İYİ ANLAYAN LİDERDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Van İl Başkanı İskender Öner de gençlerin heyecan için Kılıçdaroğlu'nu beklediğini kaydederek, "Seçimler öncesi bizi belki de en çok heyecanlandıracak şey genel başkanımızı görmek ve onun enerjisiyle motive olmaktı, o gün geldi çattı. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyız. Genel Başkanımızı bekliyoruz. Gençlerin, Cumhurbaşkanı adayımıza büyük bir sevgisi ve saygısı var. Sayın Kılıçdaroğlu, gençlerin dilinden en iyi anlayan liderdir. Günler öncesinden gençlerimizi mitinge davet ettik. Gerek sosyal medyadan gerek standlarımız yoluyla davetimizi bütün kesimlere duyurmaya çalıştık. Amacımız genel başkanımızı mutlu edecek bir tablo ile kendilerini buradan uğurlamak. Van gençliğinin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Özelde gençleri genelde ise bütün Vanlıları mitinge bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZ TABİRİ CAİZSE GECE-GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR"

Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Mesut Delen ise büyük bir titizlikle çalışmaların yürütüldüğü aktardı. Delen, CHP'nin Van'da gün geçtikçe daha görünür olduğunu ve sahada bunu ıspatlayacağını belirtti. Delen, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı adayımız şehrimize geliyor. Daha öncede kendisinin Van ile ilgili olumlu ve güzel söylemlerine defalarca şahit olmuştuk. Yine bu tür mesajların ağırlıkta olacağı heyecanlı, sinerjisi yüksek bir miting olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımız tabiri caizse gece-gündüz devam ediyor. Halkımızı seçime davet ediyoruz. İktidar partisi olacağımıza inanıyoruz. Buna en çok da gençler inanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu seçimin belirleyicisi ülkede ilk kez oy kullanacak 7 milyona varan genç olacak. Van'da yaşayan herkesi, her yaştan, düşünceden kişiyi genel başkanımızı dinlemeye davet ediyoruz"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 02 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında saat 14.40'ta Van Ferit Melen Havalimanı’ndan miting alanına (Beşyol meydanı) hareket edecek. Miting, saat 15.00'da başlayacak. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından saat 18.00'da Ankara Esenboğa Havalimanına hareket edecek.