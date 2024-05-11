Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı kritik bir maça çıkacak. Bu maç, Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacak. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, bu maçtan alacağı sonuçla şampiyonluk şansını belirleyecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak. Hakemlik görevini Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Livakovic

Djiku

Becao

Ferdi Kadıoğlu

Zajc

Mert Hakan

Fred

Cengiz Ünder

Tadic

Szymanski

Batshuayi

Sarı-lacivertli takım, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel'den ve sarı kart cezalısı Mert Müldür'den yoksun olacak. Bu maçın sonucu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını belirleyecek önemli bir maç olarak öne çıkıyor.