Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.

Yeni dönemde yapılacakları sıraladı

"Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz" diyen Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: