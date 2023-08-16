Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seçim sonrası yeni dönemde bakanların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli reformlar yürütüyor.

Böylelikle güçlü sağlık altyapısıyla küresel sağlık pazarında liderlik vizyonuyla hareket ediliyor.

Öyle ki, çalışmalar kapsamında Türk devletleriyle de sağlık alanında güçlü iş birlikleri gerçekleştiriliyor.

Türk Dünyası Tıp Kurultayı başladı

Bunlardan biri de Türkiye'nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2021'de imzalanan "Türk Dünyası 2040 Vizyonu."

Anlaşmaya göre, her yıl üye ve gözlemci devletlerin sağlık bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla "Türk Dünyası Tıp Kurultayı" düzenleyecek.

Bakan Koca Özbekistan'da

Bu yıl da 16-17 Ağustos'ta Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye, toplantının ilk gününe Fahrettin Koca'nın liderliğinde, bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle katılım sağladı.

Koca, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"Son derece önemli buluyoruz"

Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi konusuna değinen Koca, şu ifadeleri kullandı:

Diğer yandan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve bildirisinde yer alan üye ve gözlemci devletlerinin ulusal tıbbi kurtarma ekipleri arasında iş birliğini güçlendirme ve ortak kapasite geliştirme faaliyetinde bulunmaya hazır olduklarını ifade etmeleri, biz sağlık bakanlarına yeni bir vizyon yüklemiştir.

Detaylarını, öğleden sonraki resmi bakanlar toplantısında paylaşacağım.

Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesinin son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda üye ülkelerden ilk etapta katılım sağlayacağı eğitici eğitimi programını 9-17 Eylül 2023 tarihleri arasında İzmir Urla Afet ve Simülasyon Eğitim Merkezi'nde düzenlemeyi planlıyoruz.AA