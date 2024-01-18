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Erken emeklilik ile ilgili çok önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zammın açıklanmasının ardından Kabine Toplantısı'nın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan erken emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.

Emeklilere yapılan ek zammın ardından, Bağ-Kur sigortalılarının dikkati erken emeklilik fırsatına çevrildi.

İlerleyen günlerde detayları beklenen düzenleme, Bağ-Kur'lular için erken emeklilik imkanını gündeme getiriyor.

Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek. Tıpkı SSK’lılar gibi 7200 gün prim gün şartı aranacak 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.

Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Düzenleme ne zaman yasalaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili soruya “Çok güzel bir yıla girdik. Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” yanıtını verdi.

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bağkurlulara erkene emeklilik fırsatı getirecek düzenlemenin 2024 yılında hayata geçmesi bekleniyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emeklilik için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

7 Eylül 1999 tarihinde işe giren kadın 5000 prim günü ve 20 hizmet yılını doldurduğu için emekliliği hak etmiş oluyor.

Erkeklerde ise yine 7 Eylül 1997 tarihinde işe girmişse 5400 prim günü ve 25 hizmet yılını tamamladığı için emekli olabiliyor.

Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor.