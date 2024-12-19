Düğün masrafları giderek artarken 2025 yılından itibaren aile cüzdanlarının fiyatlarının da yeniden değerleme oranına göre değişiklik göstereceği öngörülüyor.

Yeni yıla girmeden önce yeniden değerleme oranına göre birçok alanda fiyatlarda yaşanacak değişiklik cep yakmaya hazırlanıyor.

Vergiler, cezai yaptırımlar, pasaport ücretleri derken evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi gündemde yankı uyandırdı.



AİLE CÜZDANLARININ FİYATIDA DEĞİŞİYOR!

Yeni yılda birçok alanda zamlı fiyatlar yeniden değerleme oranına göre belirlenmişti. Yüzde 43,93 oranında yapılan zamların ardından bir zam haberi de yeni evlenecek çiftler için yapıldı.

2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranına göre yaklaşık 1.040 TL'ye çıkması bekleniyor.