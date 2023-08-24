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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin ile Araştırma ve Etüt Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Etüt Van projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalar ve planlamalar değerlendirildi. Etüt Van projesinin Van’ın akademik başarısına katkı sunmaya başladığını söyleyen Vali Balcı, “İlimizde akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için canla başla çalışıyoruz.

Etüt Van Projesi'nde hedef 5 yıl içerisinde akademik başarıyı ilk 5'e getirmek” dedi. Etüt Van Projesi kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 13 ilçede açılan 299 kurs merkezinde 50 bin öğrenci, 3 bin 800 öğretmenden eğitim aldı.

an bölge gazetesi