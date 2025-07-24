Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bugün Türkiye'de 9 büyük yangın çıktığını belirten Yumaklı, bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün güçleriyle ve imkanlarıyla karşı koyduklarını söyledi.

Söz konusu yangınlardan 4'ünde problem olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Yumaklı, Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere toplam 7 yangınla şu saat ve dakikalarda mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet ve ekstra dikkatle teyakkuzda olmalarını istedi. 1 Haziran'dan bu yana her şartta, platformda ve açıklamalarında bundan söz ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddetli rüzgar, düşük nem artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Şehitlerin cenazeleri morga kaldırıldı

Şehitlerin cenazeleri yangın bölgesine sevk edilen ambulanslarla bulundukları Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarından alınıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.