Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde ligi 5. sırada tamamladı. Play-off’lara kalarak bir üst lige çıkma şansı yakalayan kırmızı siyahlı ekibe destek paylaşımları da artmaya başladı.

Daha önce ünlü isimlerin paylaşımlarıyla destek verdiği ve akım başlattığı Van Spor ile ilgili bir destek de Vanspor FK eski Başkanı Mehmet Avcı’dan geldi.

“HER ZAMAN, HEP BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞA…”

Şampiyonluk yolunda Vanspor’a başarılar dileyen Mehmet Avcı, “Zorlu maçlardan sonra önemli adımlarla şampiyonluk yolunda ilerleyen Vanspor’umuzu yürekten kutluyorum. Şu an play-off sürecinde büyük bir başarı elde etmek için herkesin birlik ve beraberliğine ihtiyacının olduğunu çok iyi biliyorum. Kulübümüzün yanındayım. Her zaman, hep birlikte şampiyonluğu heyecanla bekliyorum. Başarılar Vanspor…” ifadelerini kullandı.