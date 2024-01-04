Tahmini Okuma Süresi: dakika

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

Pazartesi günü Riva’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın Ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı. TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs’ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.