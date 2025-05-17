3. Tur karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı ekip, ilk karşılaşmayı Van’da, rövanş karşılaşmasını ise Elazığ’da oynanacak. Karşılaşma öncesi Van ORG’ye önemli açıklamalarda bulunan Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, dostluk çağrısı yaptı.

Başkan Erol Temel’in Van ORG’ye yaptığı açıklamada, Van ile Elazığ’ın kardeş iki şehir olduğunu vurgulayarak, futbol mücadelesinin bu kardeşliğe zarar veremeyeceğini belirtti. Temel, önümüzdeki on gün içerisinde oynanacak iki karşılaşmanın da dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

“TRİBÜNLERDE VE ŞEHİRDE DOSTLUK HAVASI HAKİM OLMALI”

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Van Atatürk Şehir Stadyumu’na gelmek isteyen Elazığlı taraftarlara sonuna kadar misafirperverlik göstereceklerini ifade ederek, “Futbol mücadelesi sadece sahada kalmalı. Tribünlerde ve şehirde dostluk havası hâkim olmalı.” dedi.

“ORTAMI BOZACAK HER TÜRLÜ TUTUMDAN UZAK DURMALIYIZ”

Başkan Temel ayrıca, sosyal medya ve diğer iletişim mecralarının da bu dostane yaklaşım doğrultusunda kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Gerek rakip takım taraftarlarının gerekse Vanspor taraftarlarının sağduyulu davranmaları gerektiğini belirten Temel, “Bu ortamı bozacak her türlü tutumdan uzak durmalıyız. Futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.