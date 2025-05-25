TFF 2. Lig Play-Off yarı final ikinci turunda Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde yaşanan gelişme spor camiasında tepkilere neden oldu. Van Spor FK kafilesine Elazığ'da konaklama için rezervasyon yaptığı otelin hiç bir neden sunmadan rezervasyonu iptal etmesinin yankıları sürüyor.

Müsabaka öncesi yaşanan bu kriz, taraftarların ve spor kamuoyunun sert tepkisine yol açarken, Van Spor FK yönetimi duruma hızlı bir çözüm üretti. Kulüp Başkanı Erol Temel, takımın mağduriyet yaşamaması için özel uçak kiralayarak, Van Spor kafilesini maç günü Elazığ’a götüreceğini açıkladı.

Başkan Temel’in bu kararı, hem yönetimin kararlılığını hem de futbolcuların sahaya odaklanmasını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Van temsilcisi, yaşanan olumsuzluklara rağmen spora olan inancını ve mücadele ruhunu kaybetmeden mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

TARAFTARLARDAN TEŞEKKÜR

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 300 milyon TL'den fazla bir para harcayarak takımı Play-off yarı final mücadelesine kadar taşıyan Van Spor FK Başkanı Erol Temel'e taraftarlar teşekkür etti. Van Spor'un mağdur olmaması için elini taşın altına koyan Temel'e teşekkür eden taraftarlar, "Takımımızı tesiste ekmek ve su bulamadığımız günlerden özel uçaklarla deplasmana gittiğimiz günlere taşıyan kulüp başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.