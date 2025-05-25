AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yarın oynanacak Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, "Spor; barışın, kardeşliğin ve sağlıklı yaşamın simgesidir, haliyle ona halel getirmemek gerekir. 22 Mayıs 2025 tarihinde ilimizde ağırladığımız Elazığspor oyuncuları, maçın heyecanına ve rehavete kapılan bazı taraftarların nahoş söylemlerine maruz kalmış olabilir, lakin Van halkı kesinlikle aynı söylem ve eylem içerisinde değildir" dedi.

"Elazığlı kıymetli kardeşlerimizin de aynı düşüncelere sahip olduğuna inancımız tamdır" diyen Arvas, "Eylem ve söylemler spora gölge düşürmemeli. Bizler söylem ve eylemlerimizle spora gölge düşürmemeli, aksine oynanan her maçta kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Bizler aynı topraklarda aynı bayrağın altında yaşayan, birinin tırnağına iğne batsa birbiri için canını ortaya koyan, her afette birbirinin yardımına koşan, birbirine kıymet ve değer veren iki güzel şehrin vatandaşlarıyız. İki kardeş şehir arasında birkaç holigan taraftarın söylem ve eylemiyle gerilim çıkmasına müsaade edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞIYIZ"

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, "Biz her türlü taşkınlığa, argo söyleme ve şiddete karşıyız. İki şehir arasında kin, nefret ve düşmanlık sergileyecek olaylar yaşanmamıştır ve yaşanmasına da müsaade edilmemelidir. Spor hepimizin ortak paydası, hepimizin ortak amacı, kardeşliğimizin spor müsabakalarıyla pekişmesi ve daha sıkı bağlarla bağlanmasıdır. Nitekim yaşanacak herhangi bir olay ve taşkınlıkta emniyet güçleri devreye girecek ve taşkınlık çıkaranlar mutlaka adli işlem göreceklerdir, adalet herkes için eşittir. Biz Van halkı olarak Elazığ şehrimizi ve şehrin mensuplarını kardeşçe seviyoruz, biliyoruz ki onlar da Van ve Van halkını çok seviyorlar. 26 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak olan Vanspor ve Elazığspor oyuncularına başarılar diliyor, her iki takımın kıymetli taraftarlar ve yöneticilerini sükûnetle oynanacak bir maça davet ediyorum. Bu müsabaka amacına uygun ve kardeşlik bağları çerçevesinde oynanmalı ki bütün spor camiasına örnek teşkil etsin. Sporculara da taraftarlara da yakışan budur" diye kaydetti.