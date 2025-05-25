Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekilleri, Van Spor'un Elazığ'da oynayacağı Play-off yarı final ikinci maçı öncesi ortak bir açıklamada bulundu. Her iki takımın da bölge takımı olduğuna vurgu yapan DEM Partili vekiller, sosyal medyada Van Spor'a yönelik artan tehditleri kabul etmediklerini belirtti.

İşte DEM Parti'nin Van'daki 6 milletvekilinin yaptığı o ortak açıklama:

Bölge takımlarımız olan #VanSpor ve #ElazığSpor arasında oynanan son maçtan sonra kamuoyuna ve basına yansıyan bazı iddialar nedeniyle kamuoyunun, kamusal sorumluluğu olan birimlerin ve kişilerin dikkatine bu açıklamayı yapıyoruz.



2.Lig’de Play-off yarı final ilk maçında Vanspor’un, Elazığspor’u 4-1 mağlup etmesinin ardından Vanspor’a yönelik olarak tehdit niteliğinde paylaşımlar kamuoyuna yansımıştır.

Bu paylaşımların içerdiği şiddet ve nefret dili kamuoyunda tedirginlik ve endişelere sebebiyet vermiştir.

Çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki; kimden gelirse gelsin, hiçbir spor kulübünün veya mensuplarının aidiyetlerinden ötürü tehdit edilmesi, ayrımcılığa uğratılması kabul edilemezdir.

Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarının halklar arasında dostane buluşmalara, dayanışmaya, ve barış içerisinde bir yaşama güç vermeye vesile olmasını umut ediyor ve diliyoruz.

26 Mayıs 2025 oynanacak olan Vanspor-Elazığspor maçında takımımız Vanspor’a başarılar diliyoruz.

Ancak maçın sonucu ne olursa olsun insanlığın, dayanışmanın, en önemlisi toplumsal barışın kazanmasını temenni ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki; her iki takım da coğrafyamızın kadim halklarını temsilen maça çıkmaktadır.

Başta Elazığ halkı olmak üzere iki takımın tüm taraftarlarını, kulüp yönetimlerini ve kamusal sorumluluğu olanları bu duyarlılıkla hareket etmeye davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla!

DEM Parti Van Milletvekilleri

· Pervin BULDAN

· Zülküf UÇAR

· Gülcan KAÇMAZ SAYYİĞİT

· Sinan ÇİFTYÜREK

· Gülderen VARLİ

· Mahmut DİNDAR