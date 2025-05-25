İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde "Van'ın Çocukları Gazze'nin Çocukları İçin Yürüyor" programı düzenlendi.

Bu kapsamda Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar ve ebeveynleri, ellerinde "Gazze'de Katliam Var", "Zulme Sessiz Kalma" ve "Gazze Ölüyor, Gözler Kör, Kulaklar Sağır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe katılan çocuklar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşma yapan çocuklardan Üveys Şahin, Filistin'e destek olmak için toplandıklarını belirtti.

Gazze'de savaşın devam ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gazze'de bizim gibi gülmek ve oynamak isteyen kardeşlerimiz var ama onlar her sabah bomba sesleriyle uyanıyor, kimi zaman uyanamıyor. Onların oyuncakları paramparça, evleri yıkılmış, okulları susmuş durumda. Biz burada huzurla yaşarken, onların yaşadığı acılar bizim içimizi yakıyor. İsrail, çocuklara bile acımayan bir zalimdir."

Gruptakiler daha daha dağıldı.