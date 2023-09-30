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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü üyeleri bu kez Erek Dağı zirve tırmanışı yapacak.

Van Gölü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen dernek üyeleri, tırmanış yapacakları Erek Dağı zirvesinde “Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın” pankartı açacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan dernek üyeleri; “Van Gölü, mavi ve temiz kalana dek sesimizi zirvelerde ve her platformda duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

ZİRVE TIRMANIŞI YARIN

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü üyelerinin zirve tırmanışı yarın (1 Ekim 2023) gerçekleştirilecek.

Zirve tırmanışına katılacak olanlar yarın Van Merkez Kurtuluş Parkı önünde saat 07.00’de, Tatvan Merkez Saat Kulesi önünde ise saat 05:30’da toplanarak hareket edecek.