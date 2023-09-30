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WanHaber – ÖZEL

“Bak Hele Bak Yusuf Konak” kahvaltı salonunun sahibi Yusuf Konak, mevcut yerini kapatarak, farklı bir yere taşınacaklarını açıkladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’na ait mülkiyette uzun zamandır kiracı olarak hizmet veren Yusuf Konak, 6 yıllık kontratını tek taraflı feshettiğini ve başka bir mekâna taşınacaklarını söyledi.

Hizmet verdiği yer nedeni ile bir süredir tartışma konusu haline gelen “Bak Hele Bak Yusuf Konak” işletmesi, çıkan kira tartışmaları sebebi ile mevcut yerinden ayrılma kararı aldı. İşletme sahibi Yusuf Konak, mevcut işletmesini Pazartesi günü kapatacağını açıklayarak, söz konusu işletmeyi Semaver Kavşağı’nda farklı bir mekâna taşıyacağını ifade etti.

“KONTRATIMIZI TEK TARAFLI FESHEDİYORUZ”

Mevcut yerleşkeyi boşaltma kararı aldıklarını söyleyen İşletme yetkilisi Fariz Gül, “Biz daha önce de hakkımızda yapılan konuşmalara sustuk, cevap bile vermeye gerek duymadık. Fakat bu süreç artık mide bulandırıcı bir hal almaya başladı.

Bunun üzerine biz de artık bu polemiklere ve bu kaybedenler topluluğuna alan açmamak adına kendimize yakışanı yaparak, bizim üzerimizden ilimizin güzide odası, yönetimi ve meclisi zan altında kalmasın ve yıpranmasın diyerek hali hazırda devam eden ve halen önümüzdeki altı yılı kapsayan kontratımızı tek taraflı feshederek mevcut yerleşkemizi boşaltma kararı almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“YARIM ASRI GERİDE BIRAKTIK”

İşletme sahibi Yusuf Konak ise, “Yarım asrı geride bıraktık, Van halkı 7’den 70’e kanaat önderleri, Van’ın sevilen yüzleri, Van basını, Van halkı bu konuda duyarlı oldu, gereken cevabı verdi. 50 yılı geride bıraktık, yeniden sıfırdan başlayacağız. Hedefimiz daha güzellikler, yenilikler olacak. Siyaset, oda, esnaf ve buna basın da dahil her şeyi zamanında ve tadında bırakmak çok güzel. “Biz varız, biz Van’ız, Van güzel, kahvaltı Van’da güzel” sloganımıza devam ediyoruz. Bizlere bu süreçte yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bak Hele Bak Yusuf Konak kahvaltı salonu pazartesi gününden itibaren yeni mekânı olan semaver kavşağında hizmete başlayacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk