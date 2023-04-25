Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, değerli engellilerimiz sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3500 engelli öğretmen adayımızın ataması için bir aradayız. Atamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi.

Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de bize nasip oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum.

Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık.

Birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

Süperhaber