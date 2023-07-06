AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak zam için talimat verdiğini söyleyerek müjdeyi verdi:

EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ

"Emeklilere yapılacak iyileştirme için bakanlara talimat verdim. Gelecek haftalarda açıklamayı yapacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları Toplantısında'ki konuşmalarından öne çıkanlar:

"ÖNCE BAYBURTA SONRA GÜMÜŞHANEYE GİDECEĞİZ"

"Seçimlerin Türkiye ve demokrasimiz için çok daha aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum.

Yüzde 52.18 oy oranı ile Türkiye'yi yönetme vazifesini gelecek 5 sene boyunca deruhte ettik. Bayburt yüzde 82.45 ile birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane yüzde 78.54 oy oranı ile ikinci oldu.

Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Önce Bayburt'ta daha sonra ise Gümüşhane'ye gideceğiz. Sadece bu illerimize değil tüm Türkiye'ye millet borcumuzu daha fazla eser üreterek ifaa edeceğiz.

Sadece 15 gün arayla iki seçim kazandık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık."

"NE KADAR AHLAKİ ÇİZGİ VARSA ÇİĞNEDİLER"

"Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Ne kadar ahlaki çizgi varsa çiğnediler.

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın ve kimi şehirlerdeki (Vekil-Cumhurbaşkanlığı) oy oranı uyumsuzluğunun farkındayız. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Hangi alanlarda sorun varsa müdahale edecek, hiçbir komplekse kapılmadan yanlışlarımızı düzelteceğiz.

Kadrolarımızı güçlendirmemiz yenilenmemiz gerekiyorsa, inşallah bunu da yapmayı sürdüreceğiz. Ekim ayındaki kongrede bunun için çalışıyoruz.

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde inşallah bu gidişe son vereceğiz. "

CHP'DEKİ KOLTUK KAVGASI

"Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız.

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.

Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın: Milleti umudu biziz! Şehirlerimizin vatandaşın ne talebi varsa yine biz çözeceğiz."

"EMEKLİ MAAŞ ZAMLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilere yapılacak iyileştirme için bakanlara talimat verdim. Gelecek haftalarda açıklamayı yapacağım" ifadeleriyle emekliye zam müjdesini verdi.

Kaynak:süperhaber