Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi kesinleşti.

Dünya devi İspanyol kulübü Real Madrid, genç yıldızı kaptı. Real Madrid, Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı.

İstanbul'dan imza için Madrid'e doğru yola çıkan Arda için kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yapıldı: Yükleniyor...

Real Madrid'den Türkçe tweet: Yükleniyor

Real Madrid resmen duyurdu

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Real Madrid, Arda Güler’le 6 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler'le 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanyol devi, 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'te Arda için basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Bonuslarla 30 milyon euro

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Arda Güler için Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 10 milyon euro da bonus ödemesi yapılacak.

Sarı lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay da kazanacak.

Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

ENSONHABER