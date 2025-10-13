Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakibi Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, "Bizim çocuklara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin." diye konuştu.

"Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projenin toplu açışlarını yaptıklarını, iki projenin de temellerini attıklarını anımsattı.

Bugün 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projenin toplu açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu da hemen sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Biz, bu şehri Allah için seviyoruz. O meşhur türküde, 'Trabzon büyükşehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına' diyor. Evet, bizim de Trabzon aşkımız işte böyle. Trabzon'u 1461 ruhu ile peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.

Milletin birliğine, ümmetin vahdetine, ömrünü adayan Yavuz Sultan Selim'in, Trabzon'un yetiştirdiği o büyük şahsiyetin sevdiği gibi seviyoruz. İlk akıncılardan, şehit yavrumuz Eren Bülbül'e kadar cümle şühedanın aşkıyla, saffetiyle ve izzetiyle seviyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık, hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık."

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Erdoğan, bugün ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spor ve kültür tesislerine 130 yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yatırımların hepsini tek tek saymaya kalksa günün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanuni Bulvarı'nın 670 metrelik Boztepe Tüneli'ni de kapsayan 2 kilometrelik bölümünü tamamladık. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya il yolunu kullanıma aştık. Toplam değeri 7 milyar lirayı aşan her iki projemiz sizlere hayırlı olsun. Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavşağımızı da aynı şekilde hizmete aldık. Hem şehir hastanemize ulaşımı hızlandıracak hem de Akçaabat, Ortahisar ve Yomra'yı birbirine bağlayacak hafif raylı sistem projemizle ilgili çalışmalar Ulaştırma Bakanlığımız ile Trabzon Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde sürüyor. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil etmeyi hedefliyoruz. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemizle Samsun'dan Artvin'e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız.

Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.”

"6 Şubat Asrın felaketinde depreme hazırlık meselesinin asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördük"

Trabzon'da yapımı tamamlanan ve hizmete açılan tesislerle ilgili bilgiler paylaşan Erdoğan, Akçaabat'ta yapımı biten yeni adliye binasını hizmete aldıklarını, pazar yeri ve otoparkı tamamlayıp kullanıma açtıklarını söyledi.

Erdoğan, 632 milyon lira yatırım değerine sahip 11 projeyle Trabzon'un ilçelerinde içme suyu, depolama ve su arıtma tesisleri inşa ettiklerini belirterek, Zağnos Vadisi Eğlence ve Macera Parkı'ndan katlı otopark yapımına, Pazarkapı Mahallesi'ndeki altyapı ve çevre düzenlemelerine pek çok hizmeti Ortahisar'a ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kentsel dönüşümün, Trabzon'da en fazla üzerinde durdukları alanlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat Asrın felaketinde depreme hazırlık meselesinin asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördük. Çömlekçi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projesinin 1. etap çalışmaları kapsamında 106 konut, 20 dükkan ve kapalı otoparkımızı, Bahçecik Mahallemizde ise 40 konut ve 11 dükkanımızı altyapı ve çevre düzenlemeleri de dahil tamamladık. Arsin'de 221 konut ve 12 dükkanımız, Maçka'da 144 konut ve ticaret merkezimizi, Şalpazarı'nda 53 konutumuzla birlikte millet bahçemizi, Of ilçemizde 25 iş yeri ve bir mescidimizi, Akçaabat'ta ise 26 afet konutumuzu bitirdik. Böylece 1,2 milyar liralık konut, iş yeri ve altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bu yatırımlarda hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik"

Sürmene ve Yomra ilçelerinde hükümet konaklarını, Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçaabat Polis Merkezi amirliği hizmet binalarını inşa edip, hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"18 ilçemizde yürüttüğümüz altyapı projeleriyle 183 milyon liralık beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik. Çaykara, Ortahisar ve Akçaabat'ta 10 eğitim yuvamızı, Araklı'da kapalı spor salonumuzu ve Yomra'da çok amaçlı salonumuzu tamamladık. Üniversitemizin Fatih Kampüsü'nde yeni spor sahaları ve idari hizmet binası yaptık. Sürmene öğrenci yurdumuzu, Araklı'da spor salonumuzu, Kavaklı'da gençlik merkezimizi kullanıma açtık. Düzköy'de ilçe stadımızı, Söğütlü'de atletizm stadımızı modernize ettik. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi sizlerin istifadesine sunduk. Bunların resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, sağlık hizmetleri alanına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, Trabzon'a son 23 senede 1318 yataklı 19 hastane dahil, 64 sağlık tesisi kazandırdıklarını anımsattı.

Toplam 9 bin yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımının, 8 sağlık tesisinin ise ihale, proje ve arsa tedarik sürecinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Bugün de Akçaabat'ta Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezini, iki adet aile sağlığı merkezini ve acil sağlık hizmetleri istasyonunu resmen açıyoruz. Maçka, Ortahisar ve Çaykara'da ikisi aile sağlığı merkezi, ikisi acil sağlık hizmetleri istasyonu olmak üzere dört sağlık tesisimizi hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde zafiyet oluşmadı"

Tarım ve ormancılık alanında farklı kategorilerde toplam 295 milyon lira değerinde 12 yeni projeyi resmen hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Evet, böylece tek bir açılışla toplam yatırım bedeli 13,5 milyar lirayı aşan 130 proje ve eseri Trabzonumuza kazandırmış oluyoruz. Bütün bu eser ve yatırımların Trabzonumuza, bölgemize ve ülkemize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşçilerimize, mühendislerimize, mimarlarımıza, yatırımlarımıza katkı veren her bir kardeşime, her bir kurumumuza ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin yakın çevresinde tarihi kırılmaların yaşandığına, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin de Türkiye'nin yer aldığı coğrafya merkezli hadiselerle şekillendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde, gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz, savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken, bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz, bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

"İnsani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı"

Erdoğan, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin Hayri Gür Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adımın geçen günlerde atıldığını anımsattı.

Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan, çocukların yüzlerinin güldüğünü, İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen sivillerin, zorla çıkarıldıkları yerlere geri döndüğünü söyledi.

"Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı." diyen Erdoğan, bunların iki yıllık zulümden sonra umut veren, kalplere inşirah veren gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek, "Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdiğini, suları kirlettiğini, bahçeleri yok ettiğini, binaları yıktığını, okulları, hastaneleri, camileri bombaladığını, altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadığını hatırlatan Erdoğan, "Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz, bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak, Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilkeli politikalarını herkes kabullendi"

Siyasetlerinin gayesinin dışarıda dostların sayısını artırmak, içeride de milletin gönlünü kazanmak olduğunu belirten Erdoğan, görüşmelerde, ziyaretlerde, barış diplomasisinde, uluslararası alanda müessir bir Türkiye'yi adım adım inşa ettiklerini söyledi.

Ekonomide, ticarette, savunmada ülkenin kazanımlarını büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk. Önce Hakk'a, sonra halkımıza güvendik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık.

Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi Batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor, 'sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz' diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya, Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar."

"Madem hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ezkaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullandığına işaret eden Erdoğan, "Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar. Dün çıkmış yine şikayet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için 'Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı' iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'le ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine, sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor." diye konuştu.

Özel'i eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan CHP Genel Başkanı'na sormak lazım. Hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun, bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Madem vatana, millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz. Bu içler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, sizin iradenizi namusumuz, şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye'yi ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a kazandırılan yatırımların hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.

Törenden notlar

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Şen ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından beraberindekilerle kurdele keserek yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışı gerçekleştirildi.

Salona, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen de öyle kalacaktır" sözünün yer aldığı poster asıldı.

Törene katılanlar, üzerinde Türk bayrağının da yer aldığı Filistin atkılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi.