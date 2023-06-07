28 Mayıs seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Kabinede çok sayıda yeni isim yer alırken, kabinenin tek kadın bakanının dikkat çeken hikayesi ortaya çıktı.

AVRUPA'DAKİ TEK BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİ

Yeni kabinede yer alan tek kadın bakan olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın göçmen bir ailenin kızı olarak Belçika'da dünyaya geldiği, Brüksel Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitim gördükten sonra Özdemir'in Belçika'daki CDH partisinin saflarından siyasete atıldığı öğrenildi. Belçika'nın en genç siyasetçileri arasında yer alan Özdemir'in ülkede aynı zamanda "Belçika ve Avrupa’daki tek başörtülü kadın milletvekili” olarak bilindiği öğrenildi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI REDDEDİNCE İHRAÇ EDİLDİ

Belçika'da görev yapan Göktaş, 6 yıl sonra parlamentoda 1915 olayları tartışmalarında ön plana çıktı. CDH üyesi Maxime Prévot, Fransızca yayın yapan RTL kanalı kamerasına, partinin tüm üyelerinin “Ermeni Soykırımı'nı tanımakla yükümlü olduğunu” söyledi. Partiden gelen sözde Ermeni soykırımını tanıma baskılarına karşı çıkan Göktaş, Dönemin CDH lideri Benoît Lutgen’in, "Saflarımızda bir inkarcı varsa, bir saniye içinde uçup gidecek" açıklamasının ardından partiden ihraç edildi.

ERDOĞAN: SAHİP ÇIKIN BU KIZIMIZA

Belçika Parlamentosu'nda yaşananları ve Göktaş'ın dik duruşunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktaş için 'Sahip çıkın bu kızımıza' talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Göktaş, Eylül 2019'da Cezayir Türk büyükelçisi olarak atandı. 4 yıldır Büyükelçilik görevini sürdüren Göktaş, 28 Mayıs sonrası kurulan yeni kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak tek kadın Bakan oldu.

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