İstanbul'dan kalkan eğitim uçağı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştü.

Motor arızası verdi

Zorunlu iniş yaparken ters dönerek düşen uçağın 2 pilotu, kazadan yaralı kurtuldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sivil eğitim uçağının motor arızası verdiğini, bu nedenle iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Pilotların durumu iyi

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.AA