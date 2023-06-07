Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan ve yaşları 35 olan Serkan Sürmeli ve Suat Sevimli, Erek Dağı’ndaki kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Dün saat 17.43 sıralarında ihbarı alan AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Mahsur kalan vatandaşların yer tespiti için dronenin termal kamerasından yaralandı. Teknolojinin tüm imkanlarından yaralanan ekipler, ilk müdahale için de droneye eklenen hoparlör sistemi sayesinde seslerini mahsur kalan vatandaşlara duyurabildi.

Konumları tespit edilen şahıslar 6 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları iyi olan şahıslar taburcu edildi.

“Yerleri dronenin termal kamerasıyla tespit edildi”

Konuya ilişkin konuşan UMKE Bölge Sorumlusu Sinan Özgür, ihbarı aldıkları ilk andan bölgeye hareket edildiğini belirtti. Kısa sürede olay yerine ulaştıklarını ifade eden Özgür, “Dün saat 17.43 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar düştü.

Erek Dağı’nda uçkun bitkisini toplamaya giden iki vatandaşın mahsur kaldıkları bildirildi. AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE ekiplerimizin envanterinde olan drone ile çıkış yapıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışması saat 23.40’a kadar sürdü.

Mahsur kalan vatandaşların konumu dronenin termal ve normal kamerasıyla tespit edildi. Mahsur kalarak yararlanan vatandaşlarımız güvenli şekilde kurtarılarak, ambulansa teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar tedavi gördükleri hastanede taburcu oldu” dedi.

Drone ses sistemi sayesinde yaralılar bilgilendiriliyor

Drone yardımıyla mahsur kalan vatandaşların yerleri hızlı şekilde tespit edildiğini dile getiren Özgür, dronenin üzerinde bulunan hoparlör sistemi yardımıyla yaralıya seslerini duyurabildiklerini söyledi. Özgür, ses sistemi sayesinde kendileri ulaşana kadar yapılması gereken ilk müdahale konusunda yaralının bilgilendirildiğini kaydetti.İHA