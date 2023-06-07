TBMM’de başkanlık seçimi öncesi Ankara’da siyaset kulisleri oldukça hareketli dakikalar yaşarken CHP’den dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AK Parti ve MHP’nin ortak aday olarak Numan Kurtulmuş’u göstermesi ile ilgili yaptığı açıklamada kendilerinin de destek verebileceklerini belirterek ‘tek şartımız ve beklentimiz anayasaya uygun davranması...’ ifadelerini kullandı.

CHP’deki yaşanan tartışmalarla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Özel, Kurultay süreci ile ilgili herkesin merak ettiği takvimi açıklayarak “Genel başkanımız aday olup olmayacağına kendisi karar verecek” dedi.

‘KURTULMUŞ'A DESTEK VERMEK İÇİN TEK ŞARTIMIZ…’

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuşan Özgür Özel özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Bugüne kadar muhalefet partilerine kadar adaletsiz davranılan maddeleri dökeceğiz. Tüm muhalefetin rızasını alacağız. Numan Kurtulmuş'a destek vermek için tek şartımız ve beklentimiz anayasaya uygun davranması...

Polemikçi hattan başka bir hatta geçiş söz konusu asıl uygulamaya bakılması lazım. Bekleyip göreceğiz. Kişileri isimleriyle değil icraatlarıyla görmemiz lazım. Meclis başkanının şahsında tarafsızlık bekliyoruz. Bakanların da ne yaptığını dikkatle inceleyeceğiz.

CHP’DE KURULTAY SÜRECİ

15 Ekim'e kadar il ilçe kongreleri tamamlanacak. İl kongresi bittikten sonraki bir ay içinde kurultayın toplanması lazım. Kasım ayını bulmadan kurultayı yapacağız. Takvim 30 Eylül'de belirlenecek. Kurultay, muhtemelen 15 Ekim'de yapılacak. Ekim ayı bitmeden CHP olarak Kurultay'a gideceğiz.

Hem tüzük değişikliği hem seçimli kurultay aynı dönemde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Henüz verilmiş bir karar yok! Sayın genel başkanımız kendi kararını kendi verecek. Değerlendirme yapacak, Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya kadar CHP'nin genel başkanıdır.”

mynet