Heyecanla beklenen gün geldi.

Milyonlar bir kez daha sandık başında.

Türkiye'nin 5 yıl daha görev yapacak Cumhurbaşkanı saatler sonra belli olacak.

İlk turda olduğu gibi bugün de yoğun bir katılım dikkat çekiyor.

Parti liderleri de aileleriyle birlikte oylarını kullanıyor.

Yoğun bir kalabalık karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da oy kullanmak için Kısıklı'daki evlerinden ayrıldı.

Ardından saat 12.05'te İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Kuyruğa giren Erdoğan çifti, sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini görevlilere verdi.

Son olarak oylarını kullandı.

Oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavet uyarısı yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

"Katılımın rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini rica ediyorum"

Oy verme işleminin sona ermesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için inanıyorum ki çok seri şekilde bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanı adaylığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka. Dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımdan rica ediyorum.

380 kişi oy kullanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor. Ensonhaber