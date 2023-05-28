Van’da iş bulamadığı için gurbete gitmek zorunda kalan işçilerin inşaat sezonun başlaması ile maalesef her yıl kişi iş kazası sonucu ölüm haberi geliyor. En son olarak Özalp, Saray Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kargalı (Zax) mahallesinden Nimet Erol İstanbul'da inşaat kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. İstanbul'da hayatını kaybeden Nimet Erol'un cenazesi yapılacak olan adli işlemlerden sonra Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kargalı mahallesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Çaldıran