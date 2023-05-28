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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Van 1. Sıra milletvekili adayı olan ve vekilliği 200'e yakın bir oy ile kaybeden Av. Seracettin Bedirhanoğlu, ikinci tur için oyunu sabah saat 08:00'te kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bedirhanoğlu, "8'de oyumuzu kullanarak, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi sandıkları dolaşmaya başlayacağız. Benim tüm üyelerimizden ricamdır. Islak imzalı tutanağınızı almadan sandıklardan ayrılmayın. Oy sayımı sürerken, gelen hiçbir habere itibar etmeyin. İnşallah hep birlikte kazanacağız." paylaşımında bulundu.

Haber: M. Salih Giyci