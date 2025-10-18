Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmasına bakanlar ve heyet başkanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve özellikle de ailesi adına selamlayarak başladı.

Yeni işbirliklerine zemin oluşturması temennisinde bulunduğu forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile tüm kurum ve kuruluşları tebrik eden Erdoğan, 2016 yılında ilki tertip edilen forumun, zaman içerisinde Afrika'nın dört bir yanından katılımcının desteğiyle somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platform haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde 2 gün süresince gerçekleştirilecek toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmelerin paylaşıldığını kaydederek, "Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimiz ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu. Neticede ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni iş birliklerinin oluşmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsü yapılacak

Bir konuyu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'i Türkiye'de Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte, gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz." diye konuştu.

Bu sene ayrıca Türkiye'nin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ettiğini anımsatan Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertipleyeceklerini, hazırlıklarına başladıkları bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerin yeni bir nişanesi olacağına inandığını dile getirdi.

"Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum"

Erdoğan, Afrika kıtasıyla geçmişi 10. yüzyıla dayanan köklü bir muhabbete ve dostluğa sahip olduklarını söyledi.

Timbuktu'dan Haram'a, Kahire'den Cape Town'a kadar pek çok şehirde bu dostluğun, kardeşliğin ve kaderdaşlığın silinmez izleri ve hatıraları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin huzurunda büyük bir gururla söylüyorum. Görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Uzun yıllar sonra, 2011'de Mogadişu'ya giden ilk hükümet başkanıyım. En kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna kadar Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerinde Afrika'nın zengin kültürü ve sıcakkanlı insanlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Yüzlerimiz ve gözlerimizin renkleri farklı olsa da gözyaşlarımızın renginin aynı olduğunu Somali'den Sudan'a birçok yerde bizzat gördük. Her ziyaretimde hayatın tüm zorluklarına rağmen yüzlerinden tebessüm hiç eksik olmayan Afrikalı kardeşlerimin yaşama sevincine hayran kaldım. Şunu da bilmenizi isterim ki gittiğim her ülkede kendimi yabancı bir yerde değil, kendi evimde, kendi ülkemde gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık"

Şair Nazım Hikmet'in "Asya-Afrika Yazarlarına" adlı şiirini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı bir dönemde yazılan bu mısraların evrensel bir dayanışmayı yansıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 63 sene öncesinin o sancılı günleri artık ülkemizde geride kaldı. Hamdolsun Türkiye aradan geçen sürede çok değişti, çok gelişti. Özellikle son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık." dedi.

Türkiye'de nereden nereye gelindiğini göstermesi için bazı rakamları paylaşmak istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"G-20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12'nci sıradayız. İnşallah bu sene 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz, 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz - buraya dikkat edin - 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayindeki başarı hikayemizi sizler zaten biliyorsunuz. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8,5 milyonken bugün itibariyle 33 milyonu buldu. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştırdık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 308'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden alıp 271 bine çıkardık. Şehir hastaneleri adını verdiğimiz 25 adet modern sağlık kampüsünü milletimizin hizmetine sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'te 53 binden fazla canlarını yitirdikleri asrın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadıklarını anımsatarak, deprem bölgesi için 90 milyar dolar civarında harcama yaptıklarını, yalnızca 2,5 yılda 304 bin konutu afetzede vatandaşlara teslim ettiklerini vurguladı.

Yıl sonuna kadar hedeflerinin 453 bin konutun anahtarlarını takdim etmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu çarpıcı rakamları ve oranları daha da çoğaltabiliriz. Sadece 23 yılda başardıklarımız inşallah gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

"Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. Türkiye, milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, sizlerin de çok iyi bildiğine inandığım bir Afrika atasözü şöyle diyor, 'Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git. Ama eğer uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü.' İşte, hikmet dolu bu sözün ışığında Afrika'yla ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Hamdolsun biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini, bu utancı taşımamış bir ülkeyiz."

"Sudan'da yaşanan insani dram artık felaket boyutuna varmıştır"

Erdoğan, gittikleri her yere asırlarca barışı, huzuru, sevgiyi ve saygıyı götürdüklerini belirtti.

Aynı zamanda refah ve istikrarı da götürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Kıtayla münasebetlerimizi hüsnüniyet ve samimiyetimizin yanı sıra işte bu tertemiz sicilimiz sayesinde günden güne geliştirdik, güçlendirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık, kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor. Bilhassa ticaret ve yatırım alanlarında yakaladığımız olağanüstü başarı hem ülkemizin hem de Afrika ülkelerinin refahına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yüklenicilerin Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlendiğini belirterek, "Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. Bu yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor. 49 Afrika ülkesiyle iş konseylerimiz, 31 ülkede de ticari müşavirliklerimiz var. Kıtanın geneliyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yılı sonu itibarıyla 40 milyar dolar bandında." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) kıta sathında 42 ülke ve 64 noktaya sefer düzenlediğini hatırlatan Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da açılan Afrika Kültür Evi'yle 9 yıldır kıtanın kültürel ve beşeri zenginliğini ülkemize taşıyoruz. Türkiye burslarıyla, Maarif Vakfımızla, Diyanet Vakfımızla, TİKA'mız ve sivil toplum kuruluşlarımızla eğitimden kalkınma yardımlarına kıtadaki dostlarımızın her daim yanındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika Birliğinin barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Ankara süreci kapsamında Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik arabuluculuk rolümüz bu çabaların bir örneğidir. Sudan'da süren çatışmalar, sizin gibi bizi de derinden yaralıyor. Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını ve ardından da kalıcı barışın diyalog yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Sudan'da yaşanan insani dram artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece kurşunlar ve bombalar değil maalesef açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası toplumun ve kuruluşların Sudan'daki trajediye yeterince eğilmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Sudan'da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir."

"Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı"

Türkiye olarak her çatışma bölgesinde olduğu gibi Sudan'a da yardımları ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kolonyalizm kağıt üzerinde yıllar önce son bulmuş fakat postmodern yöntemlerle varlığını bir şekilde devam ettirmiştir. Afrika'ya geçmişte beyaz adamın yükü gözüyle bakanlar, bugün de benzer bir yaklaşım içindedir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bunun için ekonomik çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Hatta kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini hepimiz biliyoruz. Neticede savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Çatışma ve krizlerin yükünü ise genellikle çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan ve diğer çatışma bölgelerinde değil, işte en son hem de çok dramatik bir şekilde Gazze'de gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinlinin şehit olduğunu, 170 bini aşkın kişinin yaralandığını, bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve birçok gazetecinin de sırf hakikati duyurdukları için katledildiğini söyledi.

Enkazın altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimsenin bilmediğini belirten Erdoğan, "Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı ve sözde medeni dünya buna engel olamadı. Doğru düzgün tepki göstermedi. Daha vahimi, soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de gerçekten vicdanlı bir duruş sergilemişlerdir." diye konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasının bu süreçte tarihe not düşen cesur bir tavır olduğunu kaydeden Erdoğan, Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Pazartesi günü Şarm el-Şeyh'te dört ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de Filistin halkıyla dayanışmanızı güçlendirerek sürdürmenizi, özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'a 2025 yılında üstlendiği komisyon başkanlığı görevinde başarılar dileyen Erdoğan, Türk iş insanları ve yatırımcılarını kıta genelinde gerek altyapı gerekse üst yapı noktasında sürdürdükleri çalışmalarından ötürü tebrik edip, forumun hayırlı olmasını diledi.

Programdan notlar

Program, Türkiye-Afrika işbirliğini anlatan kısa film izletilmesiyle başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da programda birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Bakan Bolat ve DEİK Başkanı Olpak hediye takdim etti.

Program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.