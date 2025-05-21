Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk Devletleri Teşkilatı) Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye baktığımızda bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz." dedi.

Erdoğan, "UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor. Ortak koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor."

Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyası olarak ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz sevkiyatı, Gazze'nin yeniden imarı ile kalıcı barış süreci çabalarına katkımız önemlidir." diye konuştu.