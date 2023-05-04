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Trabzon'da "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi vardı.

Trabzon Meydan Park'ta toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da gerçekleştirdiği mitinginde HDP bayraklarının açılmasına tepki gösteren Erdoğan, "Trabzon Kandil'den sevilmez. Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün hemşerileri, terör örgütünün desteği ile yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta cevabı verecektir. Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu sayfalarına atacaktır. 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta bu kardeşinizle bir kez daha durmak yok yola devam demeye söz mü Trabzon? Ağasıyla, paşasıyla, mandacısıyla, tefecisiyle bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musunuz? Van'da bez parçaları ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?" şeklinde konuştu.