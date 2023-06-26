Vanyolu Mahallesi başta olmak üzere nüfus yoğunluğundan dolayı şebeke suyu yetersiz kalan mahalleler için çalışma başlatıldı.

Vanyolu Mahalle Muhtarı Harun Akbay'ın yoğun uğraşları sonucu Vaski Genel Müdürlüğü, Vaski Erciş Şube çalışanları, VEDAŞ Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması sonucu yeni bir sondaj vurularak su deposuna takviye yapıldı. Ayrcıa Erciş Salihiye Mahallesinde de şebeke suyunun yetersiz kalması nedeniyle üçüncü bir sondaj takıldı.

Vanyolu Mahalle Muhtarı Harun Akbay, ilçe genelinde içme suyu sıkıntısının olduğunu ifade ederek, “9 Haziran’da sondaj vurulup, 23 Haziran’da da faal duruma alındı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.iha