Wanhaber - Özel

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü uzmanları tarafından, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere önemli destekler sağlayan KOSGEB, işletmeleri bu desteklerden haberdar etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zaman zaman Van merkezde, zaman zaman da ilçelerde toplantılar gerçekleştiren KOSGEB, sağladığı destekler hakkında bilgi aktarımı yapıyor.

Bu kez rotasını Erciş ilçesine çeviren KOSGEB, uzmanları aracılığıyla Erciş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine KOSGEB'in sağladığı desteklere ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Detaylı bilgiler aktaran uzmanlar, desteklere ilişkin kendilerine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük de, ev sahiplikleri dolayısıyla Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat İzgi'ye ve yönetimine teşekkür ettiğini söyledi.

KOSGEB'in desteklere ilişkin bilgilendirme toplantılarını sürdüreceği öğrenildi.

Haber: Ramazan Çetin