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Erciş ilçesinde Hayrat Vakfı ile Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile düzenlenen “Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye girenlerden birincilere bisiklet verilirken diğer dereceye giren öğrencilere de farklı hediyeler verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediyeleri Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu tarafından kaymakamlık binasında verildi.



Ödül törenine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, okul müdürleri, yarışmayı düzenleyen dernek çalışanları ve dereceye giren öğrencilerin aileleri katıldı.