Tüm Türkiye’de olduğu gibi Erciş’te de vatandaşlar Kadir Gecesi’ni idrak etti. "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Erciş’deki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı dolayısıyla Merkez Kara Yusuf Paşa camii dolup taştı. Vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni idrak etmek için saf tuttu.

Erciş Kara Yusuf Paşa Camii'nde İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan teravih namazı sonrası başlayan programda, Kur’an-ı Kerim okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Ellerin semaya açıldığı gecede, İlçe Müftü Abdullah Bora tarafından toplu dualar da edildi.